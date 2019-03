Interviste di fine mandato: Giorgio Piccolo in diretta con Varesenews

A pochi mesi dalle elezioni amministrative Varesenews ha scelto di intervistare i sindaci uscenti dei comuni che andranno alle urne per tracciare un bilancio del mandato che si avvia alla conclusione.

Venerdì primo marzo attorno alle alle 14.15 sarà in diretta video su Facebook dal municipio il primo cittadino di Cuveglio Giorgio Piccolo che ci racconterà come si vive in questo comune.