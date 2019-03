La lista “Enrico Puricelli per Samarate” vuole istituire il Consiglio comunale dei ragazzi

La lista “Enrico Puricelli per Samarate” ha proposto per le prossime elezioni di istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi, organo che si andrà ad affiancare direttamente al Consiglio Comunale.

La finalità del progetto, spiegano, sarà quello di favorire la formazione civica dei giovani e la loro crescita sociale: «Il coinvolgimento nelle istituzioni dei giovani – spiega la lista Civica Enrico Puricelli per Samarate – ha lo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e alla loro istruzione sulle regole di amministrazione della “cosa pubblica”. Con questo progetto vi sarà un passaggio diretto dalla teoria alla pratica».

La funzione del Consiglio Comunale dei ragazzi sarà quella di consultazione con il Consiglio Comunale “ dei grandi “ sulle tematiche che riguarderanno politica ambientale, sport, tempo libero, rapporti con le associazioni ed enti di volontariato, la cultura e lo spettacolo, l’istruzione, l’assistenza ai giovani ad agli anziani.

«I giovani – spiega il coordinamento della lista – saranno utili come specchio sui problemi sociali». E aggiungono: «Abbiamo a cuore questo progetto, utile per far capire che anche i giovani sono parte dell’amministrazione del paese e che partendo dai ragazzi si riuscirà a risolvere alcuni problemi che ancora oggi ci sfuggono».

La lista “per Samarate” viene definita come una lista apartitica, cosi da favorire la partecipazione politica di tutti i cittadini e per favorire il lavoro collettivo per un paese migliore.