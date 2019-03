La Silent Disco torna per festeggiare il Carnevale al Museo del Tessile

Con l’arrivo del Carnevale fa il suo attesissimo ritorno la grande Festa Silenziosa organizzata dall’Associazione Culturale “Le Officine”, che sabato 9 marzo invaderà con centinaia di cuffie luminose lo storico Museo del Tessile nel cuore di Busto Arsizio.

Un appuntamento fisso per le ragazze e ragazzi di Busto, che per il quarto anno consecutivo coinvolge la città in una grande serata di divertimento e musica nel completo rispetto della quiete pubblica. La musica suonata contemporaneamente dai tre dj (ciascuno con un genere musicale differente) sul palco è silenziosa grazie a un sistema di diffusione con cuffie wireless luminose, e selezionabile attraverso i tre canali delle cuffie, elementi che hanno sempre conferito a questo format un enorme successo in tutta la Provincia di Varese e non solo.

“Il Museo del Tessile ha un posto speciale nei nostri cuori e ogni volta che organizziamo un evento tra le sue storiche mura vogliamo trasferire questa grande emozione a tutti i partecipanti – spiegano gli organizzatori – cogliamo l’occasione per ringraziare lo stesso Comune di Busto Arsizio e l’Assessore alla promozione e sviluppo del territorio Paola Magugliani, sempre molto disponibili verso le nostre iniziative volte sì all’intrattenimento ma anche alla cultura e all’aggregazione e molto attenti verso le esigenze di svago e divertimento dei cittadini. Quest’anno abbiamo preparato molte sorprese per rendere ancora più speciale questo appuntamento, il primo di una lunga serie di tappe che toccheranno nel 2019 tante città lombarde e non solo. Il progetto della Silent Disco nato a Cassano Magnago è diventato un fenomeno sempre più popolare e l’obiettivo di questa stagione sarà stupire e conquistare sempre più persone in tutto il nord Italia”.

La Silent Disco di Carnevale al Museo del Tessile avrà inizio alle 21.30 e l’evento sarà al coperto.