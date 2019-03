Motoclub Cassano, il presidente Giani inaugura il nuovo corso

Si rinnova la dirigenza del Motoclub Cassano Magnago, una delle associazioni motoristiche della nostra provincia più in vista per via dell’organizzazione del celebre Green Pistons ma anche per un settore sportivo che comprende enduro e velocità e che promette molto bene per il futuro.

Galleria fotografica Il nuovo corso del Motoclub Cassano Magnago 4 di 7

Tocca a Mario Giani ricevere il testimone da Alessandro De Rosa: Giani è stato tra i fautori della nascita, dell’evoluzione e del consolidamento di un evento amatissimo quale è Green Pistons e ha modernizzato la gestione del club cassanese. «Ora puntiamo sui giovani, sulla preparazione tecnica e sui corsi di pilotaggio oltre che sul meraviglioso gusto di amare il motociclismo in compagnia» ha detto il neo-presidente nel discorso di saluto che è anche un programma concreto per le linee guida future.

«Ringrazio consiglieri, piloti e sponsor: il cammino che vogliamo intraprendere è ben articolato ed ha bisogno di tutti» ha concluso Giani. Che proprio tra i piloti in pista (coordinati da Mimmo La Banca) vanta alcune promesse molto interessanti visto che il 14enne Alessandro Morosi avrà una Honda ufficiale nel CIV (il Campionato Italiano Velocità) alla corte di Fausto Gresini mentre il 16enne Mattia Rato sarà nel Team Byrt Racing, sempre nella Moto3 tricolore.

Ampio il gruppo di punta del settore enduro dove spiccano i nomi di Tiziano Marcolli, Alessandro Mari, Alberto Introini, Loris Bottini, Alberto Bonafede, Luigi Mari, Marco Boarolo, Alex Aquilini, Mirco Soldà, Riccardo Anselmi, Ardian Nikaj, Giorgio Binda, Ernesto Lavazza. «Guardiamo al futuro con impegno, investendo nella formazione – insiste il presidente Mario Giani – . Con l’aiuto di Plastiche Cassano e di Progrip stiamo organizzando con Paolo Anselmi anche corsi di mini enduro con istruttori federali FMI che aiutino i giovanissimi di varie fasce di età ad avvicinarsi a questa specialità nel modo più sicuro e divertente».