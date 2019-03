Open day nei nidi comunali e privati della città

Anche per l’anno 2019, l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio ripropone “Nidi aperti”, un’occasione per presentare ai genitori interessati la realtà degli asili nido comunali e privati presenti sul territorio per poterne conoscere gli spazi e le modalità operative di persona.

Dal 23 marzo sarà possibile prendere parte agli open day delle varie strutture in base al seguente calendario.

I servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) sono distribuiti su tutto il territorio cittadino per rispondere meglio ai bisogni delle famiglie e favorire l’integrazione tra il bambino e l’ambiente di appartenenza, in un rapporto sinergico tra servizi pubblici e privati. Il nido si propone come esperienza fondamentale per i primi anni di vita. Si ricorda che oltre ai sei nidi comunali e ai nidi privati, sono presenti sul territorio anche il centro prima infanzia, un servizio aggiuntivo per le famiglie che richiedono un servizio a tempo “parziale” di massimo quattro ore consecutive, e le sezioni primavera, che accolgono bambini tra i 24 e i 36 mesi all’interno delle scuole dell’infanzia Maria di Nazareth e Villa Sioli.

Le domande d’iscrizione per gli asili nido comunali e convenzionati, per il centro prima infanzia e le sezioni primavera per il prossimo anno scolastico dovranno essere presentate all’ufficio Pubblica Istruzione (in via Alberto da Giussano 12), entro e non oltre il 30 aprile 2019.

L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 12 e mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Giovedì chiuso.