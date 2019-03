Ora via Carcano ha il “suo” parcheggio

È aperto da oggi pomeriggio, 29 marzo 2019, il parcheggio di via Carcano nel quartiere di Biumo, a Varese, realizzato sull’area dell’ex segheria Fidanza, demolita alla fine del 2018.

In attesa della sua destinazione finale, il Comune di Varese ha chiesto infatti ai proprietari di dare al comune l’area, per un parcheggio dalle caratteristiche simili a quello di via Cimone e via Marrone, cioè pari a 2 euro per la sosta di giornata intera, da lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00 con concessione d’uso agli abbonati utenti frequenti e pendolari.

Un parcheggio particolarmente utile per chi arriva da via Valganna e viale Belforte ed è diretto in stazione, o comunque nelle aree del centro che insistono verso le stazioni, e molto pratico per fruire più agevolmente dei servizi di Biumo che sono poco distanti da li: dalla biblioteca dei Ragazzi al cinema Nuovo, dal “Pirellino” ai servizi educativi.

In tutto saranno 130 i posti auto: l’accesso del parcheggio è da via Carcano mentre l’uscita è da via Merini.

«Da una rigenerazione urbana che ha portato alla riqualificazione di un area che ormai costituiva solo un elemento di degrado che per anni ha caratterizzato quella zona – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – riusciamo a raggiungere un importante obiettivo che potrà essere molto utile per molti cittadini, pendolari e lavoratori».