Paragone contro la TAV: “Non faremo nessun buco nella montagna”

Nel momento di forte tensione che attraversa le due anime del Governo giallo-verde è il senatore varesino Gianluigi Paragone, eletto tra le file del Movimento 5 Stelle, ad alzare la posta in gioco sulla partita della linea ad alta velocità Torino-Lione.

Il tweet di Paragone è molto netto e chiude all’ipotesi di continuazione del cantiere:

«Il Movimento 5 Stelle non farà nessun buco in una montagna – ha scritto -. Se Salvini non vuole rispettare il contratto e vuole la crisi di Governo per un’opera inutile mentre stiamo realizzando il reddito di cittadinanza e Quota 100 e tante riforme importanti per l’Italia, se ne assumerà la responsabilità».