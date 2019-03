Perde il controllo, si ribalta e rimane incastrato nelle lamiere

Un uomo di 51 anni è rimasto intrappolato tra le lamiere del suo furgone. È successo ad Azzate nella serata di giovedì 28 marzo.

Galleria fotografica Ribaltamento ad Azzate 4 di 6

L’uomo stava transitando sulla in via Piave (Sp 17) quando per cause in fase di accertamento intorno alle 20 ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

Per liberarlo dal mezzo i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e, mediate l’uso di una cesoia/divaricatore hanno estratto l’uomo dall’abitacolo, affidandolo poi alle cure del personale sanitario. Sul posto sono state infatti inviate un’ambulanza e un’automatica in codice rosso ma, dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato portato in ospedale in codice giallo.