Una piantina di ulivo per sostenere l’Unitalsi

Sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 si terrà in tutta Italia la XVIII Giornata nazionale dell’UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali).

In provincia, ci saranno eventi a Varese, Busto Arsizio, Castellanza, Arsago Seprio, Casorate Sempione, Carnago, Solbiate Arno, Casciago, Cassano Magnago, Cittiglio, Gavirate, Comerio, Gazzada Schianno, Morazzone, Luino, Germignaga, Somma Lombardo, Tradate, Ceppine, Varano Borghi, Ispra, Bodio, Vergiate, Angera e Venegono Inferiore dove verrà proposta una “piantina d’ulivo”, simbolo di pace e di solidarietà, grazie al costante e generoso impegno degli oltre 52 mila soci unitalsiani presenti in tutta Italia.

In particolare, le donazioni raccolte serviranno a sostenere: le attività a supporto dei pellegrinaggi, l’assistenza domiciliare agli anziani, le case famiglia per le persone disabili, le case accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati nei centri ospedalieri, i soggiorni estivi e gli interventi d’emergenza sociali.

Quest’anno questo importante appuntamento, ha come slogan “Un’occasione di felicità. Con il tuo aiuto lo sarà per tutti!“.

Per conoscere le piazze di Varese e provincia dove trovare le piantine d’ulivo dell’UNITALSI è possibile consultare il sito internet www.unitalsi.it oppure contattare il numero verde 800.062.026.