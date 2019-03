Il Premio San Zosimo al cardinale Sako, patriarca dei Caldei

Il cardinale Louis Raphaël I Sako, presidente dell’assemblea dei vescovi cattolici d’Iraq, la prossima settimana sarà a Lavena Ponte Tresa per la cerimonia di consegna del Premio San Zosimo I Romano Pontefice, promosso dall’associazione culturale Reatium e giunto quest’anno alla settima edizione.

Il cardinale sarà ospite per tre giorni della cittadina sul Ceresio e parteciperà a diversi momenti organizzati dall’associazione Reatium con la comunità pastorale Quattro Evangelisti di Lavena Ponte Tresa.

Venerdì 15 marzo, alle 20.30, ci sarà la Via Crucis presieduta dal cardinale Sako, dedicata ai cristiani perseguitati, in particolare in Medio Oriente, animata da tutti i gruppi della comunità pastorale.

Sabato 16 marzo, alle 20.30, la cerimonia di conferimento del Premio San Zosimo I Romano Pontefice al cardinale Sako, con la consegna della preziosa statuetta realizzata dallo scultore Carlo Cistaro.

Infine domenica 17 marzo, alle 10.45, il cardinale concelebrerà la messa.

La chiesa del SS. Crocifisso di Lavena Ponte Tresa ospiterà i tre appuntamenti, che saranno accompagnati dalla musica dei cori “Don Giorgio Quaglia” e “Voci Bianche sul Ceresio”, con la presenza della violinista Natalia Carpenco e dell’organista Mattia Marelli, mentre la presentazione sarà curata da Alessandro Cocca.

La settima edizione del Premio San Zosimo I Romano Pontefice gode del patrocinio della Comunità pastorale Quattro Evangelisti e del Comune di Lavena Ponte Tresa.

Il cardinale Sako

Il cardinale Louis Raphaël I Sako, patriarca di Babilonia dei Caldei, è nato a Zākhō (Iraq) il 4 luglio 1948. A Mossul ha compiuto gli studi primari, frequentando poi il locale Seminario di St. Jean, tenuto dai Padri Domenicani.

Ordinato sacerdote il 1° giugno 1974, ha svolto il servizio pastorale presso la Cattedrale di Mossul fino al 1979.

Inviato a Roma, ha frequentato il Pontificio Istituto Orientale, conseguendo il dottorato in Patrologia Orientale. Successivamente ha conseguito il dottorato in Storia alla Sorbona di Parigi. Dal 1997 al 2002 ha ricoperto l’ufficio di Rettore del Seminario patriarcale di Baghdad. Rientrato a Mossul ha ripreso la guida della Parrocchia del Perpetuo Soccorso fino all’elezione ad Arcivescovo di Kerkūk il 27 settembre 2003.

Nel 2013, nel corso del Sinodo convocato a Roma da Papa Benedetto XVI, è stato eletto Patriarca.

Nel 2018, Papa Francesco lo ha nominato presidente delegato della XV Assemblea generale ordinaria sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, e nel mese di giugno dello stesso anno è diventato Cardinale.

Il Premio San Zosimo viene conferito a donne e uomini che nei settori più svariati si siano distinti nella testimonianza e nella promozione dei valori cattolici. Lo hanno ricevuto Papa Francesco, padre Georg, il cardinale Sarah e il cardinale Angelo Scola, ma anche Ennio Morricone, Andrea Bocelli, Antonino Zichichi. Per le sezioni speciali il premio è stato consegnato all’attrice Claudia Koll, alla scrittrice Maria Gloria Riva e alla balleria Simona Atzori.

Qui la locandina del Premio San Zosimo 2019