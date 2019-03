Riapre l’Adventure Parck di Villaggio Cagnola

Per chi ne sente la mancanza e per chi non vede l’ora di provarle per la prima volta, domenica 7 aprile riaprono le “zipline” dell’Adventure Park di Villaggio Cagnola per iniziare una nuova stagione di grandi emozioni “sospese”, tra gli alberi secolari del Parco del Campo dei Fiori, immersi in un ambiente naturale suggestivo, tra le pendici del Sacro Monte di Varese e le Sorgenti dell’Olona.

Riapre il parco domenica 7 aprile, dalle ore 11 alle 19 con i suoi percorsi sospesi, fatti di tronchi, reti, corde, ponti e “zipline” adatti ai bambini dai 4 ai 90 anni e che attraversano le chiome di alberi altissimi, secolari, unici. Un luogo mozza fiato per grandi e piccini purché amanti dell’avventura all’aria aperta, da godere in anticipo quest’anno grazie a un clima particolarmente caldo.

Tra le novità e appuntamenti speciali in arrivo: escursioni alla scoperta del Villaggio (già tutta prenotata la prima per il pomeriggio del 7 aprile) , corsi di Yoga, Gps e Mountainbike e, per i più piccini, una nuova “flotta” di mini-bike e una pista appena tirata a lucido solo per loro.

A partire dal 7 aprile e sino alla fine di luglio l’Adventure Park sarà aperto al pubblico nei fine settimana: il sabato dalle 14 alle 19 (ultimo briefing alle ore 18) e domenica e festivi dalle 11 alle 19 (ultimo briefing alle ore 18).

Come ogni anno sarà possibile prenotare la struttura per feste di compleanno, gite scolastiche, di gruppo, oppure per oratori e centri estivi.

L’Adventure Park di Villaggio Cagnola si trova al civico 155 della Strada Provinciale 62, alla Rasa di Varese.

Per info e prenotazioni: email: info@villaggiocagnola.it, 370 3360150, oppure consultare il sito www.villaggiocagnola.it.