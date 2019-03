Ricorso al Tar contro il taglio degli alberi

E’ stato depositato dal comitato #SalvaViaRoma e alcuni cittadini al Tar di Milano un ricorso, previa sospensione e adozione di misure cautelari urgenti, che impugna la delibera di giunta comunale 28 del 19 febbraio scorso che prevede l’abbattimento di tutte le alberature presenti in via Roma.

“Coerentemente con quanto sempre sostenuto in tutte le sedi, il comitato e i cittadini sottoscrittori contestano all’amministrazione comunale l’assenza di idonea motivazione a sostenere la necessità dell’abbattimento dei bagolari che, ricordiamo, sono stati ritenuti assolutamente sani anche nella relazione dell’agronomo comunale”

I ricorrenti chiedono al Tribunale amministrativo regionale di pronunciarsi preliminarmente sulla richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato in modo da scongiurare il rischio di danni gravi e irreparabili al patrimonio arboreo della città collocato in uno delle sue vie più importanti.

Anche per questo il provvedimento è stato consegnato ieri mattina in Municipio e debitamente protocollato: “Riterremo l’Amministrazione e il sindaco responsabili dei danni che provocherà se decidono di tagliare gli alberi di via Roma, visto che sono stati informati del ricorso in atto al Tar”.

Inoltre, nel ricorso i cittadini lamentano la violazione dei principi generali di trasparenza, pubblicità e concorrenza nonché eccesso di potere, arbitrarietà e irragionevolezza del provvedimento impugnato.

“Come più volte sostenuto – dice la portavoce del comitato- riteniamo che esista la possibilità di portare avanti il progetto di riqualificazione di via Roma in modo compatibile con le piantumazioni esistenti. Condividiamo la necessità di riqualificare la via Roma ma chiediamo all’amministrazione di progettare gli interventi tenendo conto degli alberi esistenti”. E resta aperta la volontà di dialogo e confronto: “Chiediamo anche all’amministrazione di aprire un confronto sulla visione complessiva della città per capire quale Saronno vogliamo, quale sviluppo per la nostra città, quale viabilità e quali servizi per i cittadini saronnesi nel rispetto del suo ambiente e della qualità della vita di tutti”