Rubato nella notte il trattorino del Ceresium Bisustum

Brutta sorpresa questa mattina per la società sportiva Ceresium Bisustum di Porto Ceresio.

I ladri hanno colpito questa notte, squarciando la rete del campo sportivo di Porto Ceresio e portandosi via il trattorino che veniva utilizzato dalla società per tenere in ordine il campo da gioco.

«Un atto vile che colpisce un’associazione che fa del bene – dicono i dirigenti della società – Se qualcuno avesse notizie o avesse visto qualcosa ci faccia sapere al più presto».

E’ stata fatta subito la denuncia ai Carabinieri, e la speranza è che qualche telecamera, in particolare quelle piazzate in zona passaggi a livello e stazione abbiano registrato il passaggio dei ladri.

Intanto è stata già attivata una raccolta fondi per ricomprare la preziosa macchina: «Sono situazioni che tagliano le gambe e mettono in grave difficoltà una Società sportiva che ha come unico scopo il benessere dei bambini e delle bambine. Vi chiediamo un piccolo contributo per aiutarci ad acquistare un nuovo mezzo, contemporaneamente provvederemo ad installare un sistema di video sorveglianza. Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarci».

