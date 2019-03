Salta il consiglio sul bilancio, il sindaco Fratus appeso ad un filo

Il destino politico del sindaco di Legnano Giambattista Fratus sempre più appeso ad un filo. Il primo consiglio comunale dedicato al bilancio, che si sarebbe dovuto svolgere ieri sera (26 marzo), non ha avuto luogo a causa dell‘assenza di 12 consiglieri comunali. Mancavano tutti quelli dell’opposizione più il presidente del consiglio comunale, leghista, e altri due consiglieri della Lega dei quali uno (Rolfi) si è dimesso ieri sera.

Una situazione paradossale quella che si è venuta a creare nella maggioranza che sotiene il sindaco che è espressione diretta della Lega. Sarebbero, infatti, proprio i suoi compagni di partito ad averlo lasciato solo mentre la componente di Forza Italia sta continuando a sostenerlo.

Il problema è partito dal rimpasto di giunta di qualche settimana fa con il quale Fratus ha sostanzialmente defenestrato l’assessore ai Lavori Pubblici Laura Venturini per far spazio a Chiara Lazzarini di Forza Italia, fortemente voluta dal vicesindaco Cozzi, e ha accolto le dimissioni dell’assessore alla Cultura Franco Colombo, avocando a sè la delega.

Queste due mosse non sono affatto piaciute alla minoranza che è andata all’attacco sia col Pd che con il consigliere Daniele Berti i quali hanno chiesto un chiarimento con discussione in consiglio comunale, possibilità però negata dalla stessa maggioranza con una mossa poco apprezzata nello scorso consiglio comunale, quella di abbandonare l’aula. Oltre alla questione Lazzarini, nomina criticata a causa dei suoi trascorsi giudiziari quando era a capo di Amga, c’era anche quella legata alla nomina di un nuovo assessore alla Cultura che non è stato mai scelto, creando ulteriori malumori nella Lega.

Questioni personalistiche, poltrone, malumori interni e un peso eccessivo dell’alleato forzista hanno portato la Lega a mettere all’angolo il suo sindaco. Si attendono in giornata le dimissioni dei 12 consiglieri che farebbero decadere automaticamente la giunta Fratus.