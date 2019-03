Doppio incidente di prima mattina, due ragazzi in ospedale

Due incidenti stradali auto-moto, di prima mattina, hanno coinvolto due ragazzi giovanissimi a Barasso e Luino.

Il primo episodio è avvenuto in via della Vittoria a Luino, l’asse principale lungo il lago venendo da Nord. Il ragazzino coinvolto – un sedicenne – è stato poi portato in codice giallo, dunque non in pericolo di vita, all’ospedale della cittadina.

Il secondo incidente è successo invece alle 7.54 in via Roma, uscendo da Barasso verso Varese. Il 118 ha fatto intervenire automedica e ambulanza. Il ferito è un ragazzo di 17 anni, è finito in ospedale di Circolo in codice giallo, ferito ma non in pericolo di vita. Secondo alcune testimonianze l’incidente è avvenuto in corrispondenza di un’immissione da strada laterale: l’auto si stava immettendo e ha impattato sul motociclo che procedeva verso Varese.