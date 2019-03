Seconda lista in paese, “Nuova Orino” si presenta

Nel pomeriggio di sabato 30 marzo gli aderenti a Nuova Orino terranno a partire dalle 16.30 presso il Circolino di Orino sito in Piazza XI Febbraio un aperitivo informativo indetto per promuovere la candidatura della propria lista alle imminenti elezioni comunali.

Il nucleo costitutivo di Nuova Orino è composto da Alessandra Santamaria (nella foto) trentottenne insegnante già designata come candidata sindaco, Luzzi Annalisa venticinquenne di professione cuoca, Lucchini Paola: 28 anni tecnico dei servizi sociali, Graziano Covati quarantenne naturopata, Lenzi Alex cinquantunenne operaio; una compagine di orinesi intenzionati a costruire una seria alternativa di governo all’amministrazione uscente.

La descrizione del simbolo, le volontà programmatiche nelle dichiarazioni di Alessandra Santamaria: «Siamo un gruppo di amici intenzionati a metterci in gioco per il nostro paese, per la nostra comunità; il simbolo che abbiamo realizzato, certificante la nostra azione e poi presente sulla scheda elettorale, è semplice ma allo stesso tempo significativo: una mela, elemento identificativo d’eccellenza per Orino con all’interno, sempre stilizzata e riprodotta con i colori della bandiera nazionale, una famiglia identificante la comunità locale; il nostro primario obbiettivo sarà quello di garantire ad essa un Comune il più possibile efficiente, fornito di servizi, attivo e vicino a tutti i residenti per la risoluzione delle problematiche quotidiane».

Nuova Orino tramite anche ad una intensa attività d’ascolto ha identificato diverse problematiche locali, producendo in chiave risolutiva diversi punti che comporranno poi il programma elettorale. Santamaria continua: «Abbiamo l’ambizione di tutelare, sostenere le attività commerciali ed artigianali, di promuovere le peculiarità locali, di supportare i nostri compaesani in difficoltà, le famiglie, gli anziani e i giovani anche attraverso attività di comunitarismo ricreativo, sportivo e culturale, di sostenere le associazioni locali, di promuovere il volontariato per la comunità, di valorizzare il territorio attraverso la riscoperta dei sentieri, delle passeggiate boschive, di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’inquinamento ambientale e in generale sulla cura del bene pubblico, di potenziare la pulizia, la manutenzione della rete stradale comunale, di elaborare un piano di viabilità/parcheggi più funzionale, più attrattivo, di difendere più efficacemente gli interessi del paese nelle istituzioni superiori, di tutelare la sicurezza attraverso giornate formative, sinergia con le Forze dell’Ordine, impiego di cittadini volontari in mansioni di sorveglianza nelle forme contemplate dalle normative vigenti».