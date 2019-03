Si ribalta un rimorchio in A-8, code

Incidente stradale questa mattina, lunedì, lungo la A-8 in direzione Milano, dopo la stazione di servizio e poco prima dell’uscita di Castronno.

Un solo veicolo coinvolto, si tratta del rimorchio di un autoarticolato che si è ribaltato sulla corsia di destra.

Nell’incidente avvenuto attorno alle 7.20 il mezzo ha perso il container che trasportava, rimasto anch’esso lungo la prima corsia a distanza di qualche metro.

Il traffico è stato deviato su di un’unica corsia e non si registrano feriti: il conducente del mezzo ne è uscito illeso.

Sul posto è presente una pattuglia della Polstrada e sono attesi i mezzi per rimettere in strada l’autoarticolato. Pesanti le ripercussioni sul traffico, che è rimasto fortemente rallentato sul tratto interessato: Autostrade per l’Italia segnala code.

