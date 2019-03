Una squadra giovane e unita: Francesca Porfiri presenta “Più Castiglione”

Una lista con molti giovani, guidata da una giovane professionista, con un’idea in testa: ridare a Castiglione Olona quel segno + che un paese così importante e particolare sicuramente merita.

Francesca Porfiri, candidata sindaca della lista civica “Più Castiglione”, ha presentato questa mattina la sua proposta per le elezioni amministrative e una parte della sua squadra.

«Una lista che nasce dal desiderio di alcuni cittadini che danno la loro disponibilità a lavorare per il bene della città – ha detto – Con i piedi per terra e lo sguardo lungo, perché è arrivato il tempo di concretizzare i sogni».

Architetto e urbanista, castiglionese di adozione, Francesca Porfiri attualmente svolge l’incarico di assessore esterno all’Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente con delega alle attività produttive nel comune di Carnago. A Castiglione è da anni attiva nel mondo scolastico e dell’associazionismo (Genitori in Branda, Borgo antico, Legambiente). Oltre all’esperienza diretta, anche come consulente di varie amministrazioni comunali, Francesca si è spesa per Castiglione Olona dialogando con tutte le amministrazioni che hanno voluto ascoltare le sue idee: «Vivo e lavoro in questa città da quasi vent’anni – ha spiegato Francesca – Qui mi sono sempre sentita a casa. Ho acquisito esperienze, maturato conoscenze e intessuto relazioni. Ora è arrivato il momento di spendermi in prima linea per restituire al paese quello che ho ricevuto».

Il più è un segno distintivo del progetto: «Nel Dna del gruppo ci sono numerosi aggettivi che caratterizzano il progetto di lavoro, nato da tanti momenti di confronto iniziati da diverso tempo. E che oggi si stanno concretizzando. Più lungimirante, civica e accogliente. Più dinamica, produttiva e connessa. Più attenta e sostenibile. Più divertente, più curata, più coraggiosa. Insomma: più amore verso Castiglione Olona. Tutto questo è già online sul sito www.piucastiglione.it oltre che sui canali Facebook e Instagram della lista.

Uno dei simboli della campagna, fortemente evocativo, è un tandem, ovviamente giallo come il logo della lista, con cui i candidati e simpatizzanti gireranno per le vie di Castiglione Olona. Ed è proprio “in tandem” che Francesca Porfiri ha voluto partire per questo progetto: alla candidata sindaco si è affiancato da subito Stefano Lucioni, candidato a ricoprire la carica di vice sindaco. Medico, attivo nella comunità e nella parrocchia, Lucioni ha già ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura nella giunta del sindaco Giuseppe Battaini: «Ho fortemente voluto Stefano al mio fianco – spiega ancora Porfiri – perché è una persona di forte equilibrio e di grande competenza. Sono certa che saremo in grado di raggiungere piccoli e grandi obiettivi e mantenere vivo l’entusiasmo».

Insieme a loro, questa mattina,c’erano Davide Serri, vent’anni, studente di Scienze dei servizi giuridici all’Università statale di Milano, da anni impegnato nel volontariato, e Miriana Grilli, 25 anni, neolaureata in Sociologia con specializzazione in turismo, territorio e sviluppo locale.

Gli altri componenti del gruppo saranno svelati nel corso delle prossime settimane. Un po’ alla volta, per dedicare a ciascuno: «In Davide e Miriana loro vedo la passione dei vent’anni e la voglia di interpretare il futuro da protagonisti – dice la candidata sindaco – Il loro contributo sarà essenziale per costruire un’amministrazione in grado di affrontare le esigenze dei cittadini di domani e di una società in rapida evoluzione».

«Abbiamo lavorato per avere una squadra capace di dialogare, nel senso più elevato del termine – spiegano Francesca Porfiri e Stefano Lucioni – Persone di ogni età, diverse per competenze, passioni e sensibilità. Tutti accomunati dalla volontà di contribuire al bene pubblico e di partecipare a un’avventura meravigliosa. “Avanti insieme!”, sarà la nostra parola d’ordine».

Nelle prossime intense settimane Francesca Porfiri e la sua squadra incontreranno associazioni, cittadini e gruppi: «Ci saranno tanti momenti, dalla possibilità di prendere un caffè e conoscerci, ad incontri più strutturati, ma anche passeggiate e altre idee che stiamo mettendo a punto». Si possono seguire le proposte di “Più Castiglione”sul sito, sulla pagina Facebook del gruppo o anche su Instagram.