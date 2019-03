Elezioni: Francesca Porfiri presenta squadra e programma a Monteruzzo

Appuntamento elettorale questa sera – martedì 26 marzo – a Castiglione Olona, dove alle 21 al Castello di Monteruzzo si terrà la presentazione pubblica della lista civica “Più Castiglione”.

«Sarà la prima uscita pubblica con tutti i componenti della squadra – spiega il candidato sindaco Francesca Porfiri (nella foto) – Un’occasione per conoscere i volti dei candidati ma non solo: presenteremo in maniera dettagliata i progetti cardine del programma elettorale».

“Più Castiglione” ha avviato la campagna elettorale già da alcune settimane, prima con la presentazione di Francesca Porfiri e di Stefano Lucioni alla stampa, poi con una vivace campagna social sulla pagina Facebook, affiancata a momenti divertenti, come i giri per il paese dei candidati a bordo del tandem giallo, mascotte della lista, e altri più “tradizionali” come l’incontro con i cittadini al mercato.

Questa sera il momento ufficiale con tutti i candidati schierati e la presentazione dei punti centrali del programma.