Tetto sradicato dal vento, chiuse le scuole

Scuole elementari chiuse a Fagnano Olona dopo i danni provocati dal vento: l’istituto comprensivo Orrù ha sospeso le lezioni “a causa del forte vento che ha divelto la copertura della palestra”.

Il danno all’edificio è legato ovviamente al vento della serata di lunedì: il sindaco Federico Simonelli ha subito emanato ordinanza di chiusura del plesso, per ora per la sola giornata di martedì 26 marzo 2019.

Nella serata sono intervenuti i volontari della Protezione Civile fagnanese (foto d’archivio) e i vigili del fuoco, per una prima messa in sicurezza l’area. Nell’arco della giornata si dovrebbe capire quanto richiederà l’intervento di manutenzione: «La sostituzione con un nuovo tetto richiederà tre settimane» anticipa il sindaco. «Intanto mettiamo una copertura provvisoria». La scuola (che tra l’altro è pregevole opera dell’architetto Aldo Rossi) riaprirà già mercoledì, per i 350 bimbi che la frequentano.

Il vento ha creato anche qualche altro problema a Fagnano, con la caduta di due alberi su pubblica via, un altro albero caduto da un’area privata ha danneggiato un’auto in sosta, ma senza feriti. La Protezione Civile fagnanese ha lavorato a lungo per garantire la sicurezza delle strade.