Oltre cento interventi per i danni provocati dal vento

Sono ancora al lavoro, questa mattina martedì 26 marzo, i vigili del fuoco impegnati da ieri sera a contenere la furia del vento.

Raffiche fino a 100 chilometri all’ora hanno spazzato l’intero Varesotto da nord a sud.

Un’ottantina in tutto gli interventi urgenti realizzati nella notte in seguito alla caduta di piante o per tetti scoperchiati.

Questa mattina, manca ancora una trentina di interventi di minor impatto: rimangono ancora degli alberi caduti ma non si registrano disagi alla circolazione.

Gli interventi effettuati sono avvenuti un po’ in tutto il territorio da Busto Arsizio sino a Cocquio passando per Tradate e Cardano al Campo.

A Cazzago Brabbia il vento ha abbattuto alcuni alberi alla Darsena

VARESE

A Varese è ancora chiusa la via Sant’Imerio nel tratto tra via San Pedrino e via Limido a causa dei danni provocati dal vento. Gli automobilisti diretti in autostrada dal ring di transitare da via Spinelli – piazza Repubblica. ( nella foto sotto il tetto divelto dal vento e caduto in strada)

La linea A del trasporto urbano in direzione Capolago percorre le vie Magenta – Gasparotto ed Europa: non vengono effettuate le fermate di Bosto(Sant’Imerio e Conca d’Oro).

A Somma Lombardo la Protezione civile, durante tutta la notte, è intervenuta a Mezzana e nelle frazioni, da sola o a supporto dei Vigili del fuoco, dei tecnici della rete elettrica e della pubblica illuminazione e delle forze dell’ordine.

A Samarate, la Protezione civile ha lavorato sino alle 4 della notte scorsa per liberare le strade dagli alberi abbattuti dalle raffiche di vento.

Lavori in corso ancora questa mattina sul tetto dell’ospedale di Cittiglio dove il vento ha sollevato parte della copertura in lamiera, circa 200 metri. nessun disagio, comunque, per i degenti

INCENDI

Spento nella notte l’incendio divampato nei boschi tra Abbiate e Locate Varesino e a Pianbosco.

Nella notte, inoltre, gli uomini del comanda Vigili del Fuoco sono stati chiamati anche per due incendi abitazioni ad Angera e Ferno e in un ristorante di Tradate dove si sono alzate le fiamme.