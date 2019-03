Trasferta Veronese per la Caronnese

Prosegue la lotta per il terzo posto per la Caronnese, che domenica 3 marzo (ore 14.30) affronterà la trasferta veneta a Villafranca Veronese per la 26° giornata – nona di ritorno – del Girone A di Serie D.

Corno e compagni cercano ancora la prima vittoria esterna del 2019 e quella di Villafranca potrebbe essere l’occasione giusta per mettersi in tasca i primi tre punti esterni. La squadra veronese, dal canto suo, spera di assicurarsi punti importanti per la corsa salvezza.

Il Como capolista del girone sarà ospite del Pontisola, mentre il Mantova attenderà al “Martelli” il Legnago. In zona playoff la Pro Sesto avrà un turno casalingo contro il Villa d’Almè, così come il Rezzato contro l’Olginatese.