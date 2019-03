Tutti in coda per salire sulla Torre Civica

Un’ora e mezza. Tanto è bastato per finire gli oltre 300 biglietti disponibili per salire a visitare la Torre Civica di Varese. Il monumento che sovrasta Varese è stato infatti aperto dai volontari del FAI in occasione delle giornate di primavera e sono stati tanti i varesini che non si sono lasciati sfuggire l’occasione.

Galleria fotografica La prima visita alla Torre Civica 4 di 8

La torre è infatti chiusa da oltre 70 anni e l’opportunità di vedere Varese dall’alto è stata davvero imperdibile. Così alle 11.28 i volontari del FAI hanno staccato l’ultimo biglietto disponibile per le visite di oggi, l’ultima delle quali sarà alle 18. Ma c’è ancora un giorno per salire, domani, quando però le visite saranno riservate agli iscritti al Fondo Ambiente Italiano. Chi non fosse ancora iscritto lo potrà fare direttamente ai piedi della Torre.

Ma la Torre potrebbe diventare presto visitabile, non solo in via eccezionale. Il comune starebbe infatti lavorando ad un progetto per rendere fruibile a tutti la struttura costruita nel 1942 (LEGGI QUI).

In ogni caso per questo weekend oltre alla Torre Civica sono tantissimi i beni che potete visitare grazie al FAI. Cliccando qui potete vedere tutti gli itinerari previsti nella nostra provincia mentre qui trovate l’elenco di tutte le iniziative previste in Lombardia.