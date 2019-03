Ubi, entro il 21 marzo presentazione liste per cda e comitato di controllo

Alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste, in vista dell’assemblea dei soci del 12 aprile, è stata presentata solo una lista per la nomina del cda e il comitato per il controllo di gestione da parte dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Mar.Bea srl e Matteo Zanetti in esecuzione dell’accordo stipulato il 18 dicembre del 2018 fra sindacato azionisti Ubi Banca spa, Patto dei Mille e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Pertanto gli azionisti che rappresentano da soli, o insieme ad altri azionisti, almeno lo 0,5% del capitale sociale della banca possono presentare le proprie liste o in originale, presso il “Servizio Affari Societari” di Ubi Banca presso la sede sociale di Bergamo entro le 17 del 21 marzo ore 17 2019; o per trasmissione a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo “soci.comunicazioni@ pecgruppoubi.it”, allegando i documenti in formato pdf sempre che il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico (pdf) con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, entro il 21 marzo 2019.

Per maggiori informazioni consultare la relazione illustrativa all’assemblea sul punto n. 2 dell’ordine del giorno pubblicata sul sito internet della banca (www.ubibanca.it – Sezione soci – assemblea dei soci aprile 2019). Le liste saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa regolamentare vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea (ossia entro il 22 marzo 2019) le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate ai sensi di legge e di regolamento sul sito internet della banca e con le modalità previste dalla Consob con regolamento.