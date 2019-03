Un pomeriggio Azzurro allo “Speroni”, nonostante la sconfitta

Nonostante la sconfitta 1-0, il pomeriggio dell’Italia U20 allo “Speroni” di Busto Arsizio è stato comunque un successo.

Di pubblico innanzitutto, che, visto l’ingresso libero, ha potuto riempire lo stadio cercando di spingere gli Azzurrini verso un gol che purtroppo non è arrivato.

Molti i volti presenti: dal sindaco Emanuele Antonelli al presidente di ASSB Massimo Tosi, veri promotori dell’evento, a quello del campione del mondo Massimo Oddo, seduto tra il pubblico in tribuna centrale di fianco all’allenatore della Pro Patria Ivan Javorcic e diversi suoi giocatori, fino ad arrivare a quelli dei tanti bambini delle scuole calcio, cittadine e non, che con le loro divise ufficiali hanno portato una nota di colore all’interno di una partita, a dir la verità, abbastanza fiacca.

Decide la contesa dopo 23 minuti di gioco un gol rocambolesco del ceco Antonin Rusek, che inconsapevolmente viene colpito in pieno dal portiere azzurro Michele Cerofolini e riesce a dare il vantaggio ai suoi.

Dopo un primo tempo così così il CT Paolo Nicolato stravolge la squadra con ben 5 cambi ad inizio secondo tempo, ma il muro ceco resiste e stacca così di 7 punti gli azzurrini. Lunedì prossimo i ragazzi della Under 20 andranno in Svizzera e giocheranno l’ultima partita di questo Torneo 8 Nazioni prima di concentrarsi sul Mondiale di categoria a maggio.

Sugli spalti anche molti osservatori in incognito, traditi da chiacchere con il vicino o dagli scarabocchi sui taccuini, alla ricerca di diamanti grezzi da lavorare nei grandi club nazionali ed europei.

Che dire, complimenti a tutto lo staff della Pro Patria per aver regalato a Busto quest’aria di partita internazionale in un periodo, quello del centenario, fatto per sognare in grande.