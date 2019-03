Un venerdì “olimpico” per gli studenti dei licei Curie e Grassi

Sedici concorrenti da battere. È l’impegno che attende la squadra del Liceo Curie, in gara domani, venerdì 8 marzo, per la data milanese delle Olimpiadi di matematica la cui finale è in programma a Cesenatico dal 2 al 4 maggio.

La competizione è stata denominata QUANTUMBASTA! e per la prima volta sarà ospitata a Milano .

I 7 studenti del liceo di Tradate saranno quindi al Centro scolastico Gallaratese di Via Natta 11, Milano dalle ore 14.30 alle ore 16.30, per confrontarsi con le altre squadre provenienti da tutta la Lombardia.

La gara durerà 120 minuti e prevede la risoluzione di 24 problemi il cui testo, uguale per tutta Italia, è fornito dall’Università di Genova che coordina a livello nazionale la competizione. La classifica verrà aggiornata in tempo reale, registrando on line le risposte date di volta in volta dalle squadre. Lo scorso anno la squadra milanese del Liceo Volta ha vinto il campionato nazionale.

Diverso impegno, ma sempre in campo matematico, attende sempre domani i ragazzi del liceo Grassi di Saronno per partecipare alla “Disfida di matematica, in programma a Brescia. La competizione vede iscritte ben 37 squadre. Organizzata dal Dipartimento di Matematica e Fisica Niccolò Tartaglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia insieme al Seminario Matematico di Brescia, richiede 7 componenti per ciascun gruppo scolastico.