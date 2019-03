Un’altra rissa, chiuso per la quinta volta lo Studio 54

In pochi anni è già la quinta volta che il noto locale notturno di via Bergamo (noto col nome di Studio 54) viene chiuso dal Questore a causa dei problemi di ordine pubblico creati dalla clientela.

L’ultimo in ordine di tempo è stato notificato in questi giorni ai proprietari che dovranno tenere le saracinesche abbassate per un mese a causa di una rissa in strada avvenuta a febbraio attorno alle 3,30 del mattino.

Quel giorno, infatti, gli agenti della Volante sono stati chiamati ad intervenire e, una volta giunti sul posto, hanno trovato il locale chiuso ma tutti i bidoni della raccolta differenziata buttati a terra e sacchi di spazzatura sparsi sul selciato.

La ricostruzione successiva ha permesso di far emergere quanto accaduto: due gruppi si sono affrontati dopo che uno ha accusato l’altro di aver rubato il portafoglio ad uno di loro. Da qui il parapiglia che ha portato alla decisione di oggi.