Unione, sicurezza, ambiente e servizi: il sindaco Granella stila il bilancio

Pronto a ricominciare per portare a compimento la fusione dei tre comuni.

Alessandro Granella ha sciolto la riserva e ha deciso di ricandidarsi alla guida di Bregano. Negli ultimi giorni del suo secondo mandato, riassume le attività realizzate in questi cinque anni.

«Si tratta di un bilancio positivo – commenta il primo cittadino – riguardo degli obbiettivi prefissati ad inizio mandato e raggiunti».

Tra i risultati principali c’è proprio l’attività svolta per iniziare a costruire la fusione delle tre amministrazioni, Bregano Bardello e Malgesso: « Si è intrapresa, con risultati incoraggianti e positivi, la via dell’unione dei servizi costituendo l’ “UNIONE OVEST LAGO VARESE” trasferendo tutte le funzioni fondamentali al nuove ente costituitosi nel 2015».

Al di là del risultato amministrativo, nei cinque anni di guida del paese, il sindaco elenca anche una serie di attività svolte:

Tra i lavori pubblici cita:

 L’acquisizione del vecchio lavatoio che, entro fine mandato, dovrebbe vedere una fase progettuale di recupero con l’aggiudicazione dello studio.

 La variante al PGT per consentire la realizzazione di accessori in zone urbanistiche specifiche ma, soprattutto, l’attribuzione dell’incarico a un professionista perchè indichi un nuovo piano di Governo del Territorio unitario con i comuni di Malgesso e Bardello.

 L’efficentamento energetico dell’illuminazione pubblica con la sostituzione di tutte le lampade a mercurio con lampade a led e separazione della rete con acquisizione della stessa da parte del Comune

 L’asfaltatura completa del piazzale antistante il municipio.

 La creazione della nuova sede dell’Unione con intervento di costituzione nuovi uffici ricavati nell’ex scuola elementare e miglioramento energetico dell’edificio con la sostituzione dei serramenti esterni.

 La sistemazione del fosso di scolo del depuratore comunale con rifacimento e rinforzo degli argini del canale di deflusso delle acque.

Tra le opere realizzate o programmate non comprese nel programma elettorale:

 Messa in sicurezza di parte di strada via Al Santuario in prossimità della chiesa a seguito di un cedimento della carreggiata con futuro ripristino del manto e contenimento della strada.

 Messa in sicurezza di una parte di via Mazzini, verso Malgesso, per cedimento da laterale, dove sorgerà un muro di sostegno

 Asfaltatura della via Roma prevista per il mese di aprile.

Risultati e obiettivi raggiunti anche nel campo di ecologia e ambiente:

 Campagne di sensibilizzazione raccolta differenziata, aumentando i servizi ai cittadini e contemporaneamente diminuendo la tariffa dei rifiuti agli utenti. Il tutto grazie ad una migliore e maggiore differenziazione dei rifiuti raccolti e smaltiti. Il riconoscimento arriva dal fatto che per il 2018 il comune di Bregano si è posizionato al primo posto in Lombardia per la percentuale di raccolta differenziata e la percentuale pro-capite di rifiuti indifferenziati smaltiti.

L’impegno sui rifiuti ha portato per il 2019 all’introduzione della tariffa puntuale, utilizzando il concetto che chi più produce rifiuti più spende cercando di portare equità e premialità a chi si impegna civicamente ad adempiere ai propri doveri di cittadino.

 Convenzione con ENEL per il posizionamento gratuito di una colonnina per ricarica auto elettriche. Verrà realizzato entro il mese di maggio.

Nel campo dei servizi sociali:

 costituzione di un ufficio sociale presente e funzionante, istituzione di buoni sociali e aiuto famiglie bisognose mediante interventi mirati e progettualità specifiche.

 Impegno nel seguire minori in difficoltà e con problematiche di apprendimento sia durante le ore scolastiche che a casa mediante utilizzo di educatori.

Per i giovani e la cultura si segnala

 L’avvio di una biblioteca condivisa con l’Unione dei comune e grazie ai volontari . “Bibliunione” avrà sede nel comune di Bardello e sarà fruibile

gratuitamente da tutti i cittadini dei tre comuni.

Per i servizi ai cittadini

 “L’UNIONE OVEST LAGO VARESE” con affidamento al nuovo ente tutte le funzioni fondamentali.

 Creazione di nuova convenzione di Polizia Locale con il comune di Gavirate coincidente con il comando dei carabinieri per un miglioramento del controllo del territorio.

 un’App. riguardante i comuni dell’Unione per comunicare ed arrivare ai cittadini in maniera smart.

 nel mese di Aprile in accordo con Poste Italiane verrà posizionato nell’area antistante il municipio un dispositivo ATM (Bancoposta) dove sarà possibile prelevare e pagare bollette e altro mediante posta mat.

Per la sicurezza:

 E’ stato portato a termine il progetto della videosorveglianza mediante installazione di videocamere e lettori targhe per il controllo dei varchi in entrata ed in uscita dei tre comuni facenti parte dell’Unione.

 È stato organizzato con il comando dei carabinieri di Gavirate incontro informativo alla popolazione sulle truffe e sulle nuove metodologie di raggiri attuati nei nostri territori.

Tra i risultati che il sindaco ritiene incompleti o scarsi si segnalano la volontà di creare una banca dati degli indirizzi di posta elettronica a cui però hanno preso parte pochi residenti e le giornate del verde pulito rimaste episodi per “pochi