Urta un palo mentre atterra con il parapendio: grave un 45enne italiano

(immagine di repertorio)

Grave incidente questa mattina in Canton Ticino.

Poco le 11, in località Rivera, a Monteceneri, un 45enne italiano residente nel Luganese è rimasto gravemente ferito mentre concludeva un volo con il parapendio. In fase di atterraggio su un prato nei pressi di via Lagacci ha urtato un palo della luce.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e della Polizia intercomunale del Vedeggio, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno provveduto al trasporto del 45enne in ospedale.

In base a una prima valutazione medica, l’uomo ha riportato serie ferite.