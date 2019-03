Uyba, facile 3-0 contro Brescia

Bella vittoria casalinga per le ragazze della Uyba che al Palayamamay vincono per 3-0 (25-18, 25-20, 25-18) contro Brescia. Mencarelii deve fare ancora a meno di Samadan che però torna in campo per giocare alcuni minuti del terzo set.

Grobelna è MVP della serata dopo una serie di prestazioni non sufficienti ( per lei 12 punti e il 46% in attacco). Top scorer UYBA è Herbots con 16 punti e il 42%.

In generale buona prestazione per tutte le farfalle che adesso possono concentrarsi sua semifinale di ritorno di CEV CUP in programma martedì 5 marzo alle ore 20.30 al Palayamamay.

LA PARTITA – Mencarelli schiera Orro in regia, Grobelna opposto, Gennari e Herbots in attacco, Bonifacio e Berti al centro, Leonardi libero.

Il primo set inizia in equilibrio (5-5), poi Brescia tenta l’allungo (5-7) ma le padrone di casa reagiscono subito. Sul 17-12 la panchina bresciana ferma il gioco. Al rientro in campo le biancorosse mantengono il vantaggio (23-18). Bonifacio chiude il set (25-18).

Anche il secondo parziale inizia in equilibrio (8-8). Bonifacio e Herbots si scatenano è la UYBA va sul 15-13. Grobelna scalda il braccio e qualche errore di troppo delle avversarie vale il 25-20.

Il terzo set inizia con le padrone di casa avanti 4-0. Herbots è implacabile e Orto mette in difficoltà la ricezione vresciana (8-2). Villani ci prova (9-6) ma le biancorosso sono in partita e volano sul 19-14. Herbots chiude 25-18.