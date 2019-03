Varese a Canelli per proseguire il cammino in Coppa Italia

Se il Varese, pur con tutte le difficoltà del caos societario, può ancora pensare alla Serie D, è grazie alla Coppa Italia. Il vincitore della fase nazionale verrà promosso d’ufficio e i biancorossi vogliono provarci fino alla fine.

Per la terza – e decisiva – giornata della fase a gironi, il Varese andrà a giocarsi il passaggio ai quarti di finale sul campo del Canelli, campione della Coppa di Eccellenza Piemontese. Fischio d’inizio della gara alle ore 15.30 di mercoledì 13 marzo.

In casa biancorossa cinque partite in due settimane iniziano a farsi sentire. Simonetto non è al meglio e stringe i denti, Moceri e Bianchi sono invece usciti acciaccati dalla gara contro il Legnano.

Il Canelli è attualmente secondo in classifica nel Girone B piemontese. Non è una squadra che segna molto (36 gol totali), ma in difesa concede pochissimo, come confermano i soli 20 gol subiti nelle 23 giornate di campionato giocate fino a oggi. L’uomo più pericoloso è il bomber della squadra, Nicolò Bosco, che ha messo a segno 19 gol in campionato.

Nella prima giornata il Canelli ha battuto 2-0 il Finale, poi sconfitto 4-0 dal Varese. La differenza reti concede così ai biancorossi un buon vantaggio, potendo accontentarsi del pareggio per qualificarsi ai quarti di finale.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #CanelliVarese sui social.