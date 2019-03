Via le lampade, sui lampioni pubblici arrivano i led

Con la sostituzione delle prime lampade in via Varese, è partito il processo di efficientamento dell’illuminazione pubblica.

Risparmio energetico ed economico sono i due obiettivi che l’amministrazione comunale gallaratese intende raggiungere nei prossimi due anni, ovvero il periodo di tempo necessario per dotare di lampade a led gli impianti dell’intera rete cittadina, composta da 6.302 punti luce, tutti di proprietà comunale.

Grazie alla convenzione prevista dal bando “Consip Luce 3”, una volta completata la sostituzione delle lampade, il canoe annuo del costo dell’energia e della manutenzione sarà di 911mila euro, contro il milione e 225mila di euro spesi oggi. In nove anni il risparmio stimato sarà di quasi 3 milioni di euro, con la possibilità a partire dal 2027 di ritrovarsi nelle casse comunali ulteriori 370mila euro all’anno, risultato dell’opportunità di appaltare liberamente sul libero mercato la fornitura della sola energia elettrica. Tutto il denaro risparmiato verrà reinvestito in opere ordinarie e straordinarie, finalizzate a rendere più vivibile Gallarate.

“Consip Luce 3” comprende inoltre la cifra di un milione e 367mila euro, fondi che verranno utilizzati per adeguamenti tecnologici delle dotazioni di sicurezza e vigilanza delle aree pubbliche, oltre che per altre opere utili ad avvicinarsi sempre più alla creazione di quella smart city che da sempre è indicata dalla giunta di centrodestra come uno dei principali obiettivi di questo mandato. A tutto ciò si assommano i contributi ricevuti grazie al bando Lumen, che permetteranno ulteriori investimenti.