Viabilità, si cambia per far rallentare

Piccoli cambiamenti della viabilità in vista ad Azzate. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale che ha precisato che le modifiche derivano da una richiesta precisa dei cittadini che vivono in quella zona. A partire da lunedì 25 marzo entrerà in vigore la nuova viabilità nella zona di via Verdi, via Roncasnino, via Molinello, via Rossini.

ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/h:

Sulle seguenti vie:

• Via Molinello;

• Via Roncasnino

• Via Rossini;

• Via Verdi;

• Via Molino Rocco;

• Via Fornace;