Zocchi lancia le cinque liste a suo sostegno

«Samarate ha bisogno di svegliarsi dal torpore in cui è precipitata negli ultimi anni sotto la guida dell’attuale amministrazione».

Ha presentato così, il candidato sindaco Tiziano Zocchi, le cinque liste dell’alleanza “Cambiare si può”, in una gremita villa Montevecchio, sabato 30 marzo 2019.

La coalizione è composta da quattro liste eterogenee oltre a quella di Zocchi, “Per Samarate con Zocchi”: “Noi per Samarate”, con capolista Consuelo Sozzi, “Progetto Democratico” presentata da Rossella Iorio, la storica lista civica “Samarate città viva” capitanata da Paolo Bossi e, infine, “L’altra Samarate”.

Cosa le ha riunite? L’idea di una Samarate diversa, più inclusiva e improntata ai valori ambientali e associativi, attenta al sociale e al sistema scolastico. Tutti aspetti, questi, lasciati ai margini dal governo di centrodestra secondo l’opposizione.

«L’attuale giunta comunale scambia la normale amministrazione come un successo, ma ci vogliono fantasia, la nobile politica dell’ascolto e le competenze per rendere la città viva» sostiene il candidato Zocchi, visibilmente orgoglioso della partecipazione e dell’entusiasmo delle liste gregarie che lo sostengono. «Non mi sarei messo in gioco se non avessi trovato una squadra così bella. Una Samarate diversa è possibile e stasera ne è la dimostrazione».