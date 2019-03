Zombie e film horror: torna il festival del Cortometraggio

Inizierà con una “Zombie walk”, letteralmente una parata di zombie, la nuova edizione di Cortisonici 2019. Il festival del cortometraggio varesino si terrà dal 9 al 13 aprile per la sua sedicesima edizione: «Ormai possiamo dire di essere diventati una tradizione», commenta Massimo Lazzaroni, tra i fondatori della manifestazione. «Unica e coinvolgente, sopratutto per i più giovani», continua l’assessore alla cultura Roberto Cecchi.

Un festival che quest’anno avrà come filo conduttore il genere horror ma che non tradirà le aspettative dei veterani: ci saranno le tre serate sono dedicate al concorso dei cortometraggi, il concorso dedicato alle scuole che quest’anno chiede ai ragazzi di sviluppare il tema della paura e che vedrà anche il nuovo premio inserito da Coop Lombaria. Immancabile, la “sezione inferno”.

Inoltre, una serie di eventi anticiperanno il festival, dal concerto di Chrysta Bell alle Cantine Coopuf già questo giovedì sera (24 marzo), alla proeizione de “La notte di morti viventi” (sabato 30), fino al concerto di Vera Sola (giovedì 11 aprile). Nel programma del festival poi, spazio al focus “A sangue fresco”, sezione non competitiva che rende omaggio al cinema horror contemporaneo con la proiezione di pellicole eccezionali.

Un appuntamento che si conferma di qualità e che anche quest’anno porterà in città registi da tutto il mondo e amanti del cinema: le 24 pellicole in concorso sono state selezionate tra le oltre 3.800 arrivate alla segreteria del festival. Tre i premi che verranno assegnati: il Premio della giuria, formata dal collettivo il Terzo Segreto di Satira (che terranno anche un incontro in biblioteca); il Premio del pubblico, con le votazione del pubblico in sala; il Premio Ronzinanti, assegnato dagli organizzatori del festival. Tanti i luoghi della città coinvolti: dal Teatro Santuccio al Cinema Nuovo, passando per le Cantine Coopuf, la Biblioteca Civica, il Twiggy e Filmstudio90.

IL PROGRAMMA

Primo anticipo del festival domenica 7 aprile con l’evento Aspettando Cortisonici: sarà proiettato Revenge, lungometraggio del genere rape and revenge, diretto dalla regista Coralie Farget, con l’introduzione di Mauro Gervasini. L’evento è presso la Biblioteca Civica di Varese e rientra all’interno degli incontri #INbiblioteca.

Ad aprire degnamente la settimana del festival, martedì 9 aprile una Zombie walk, vale a dire una parata in stile morti viventi per le vie del centro, organizzata dal partner del festival Filmhub90: ritrovo per gli aspiranti zombie ai Giardini Estensi, dove la parata partirà alle 18.00 per poi percorrere le vie del centro e chiudere al Teatro Santuccio, dove alle 19.30 ci sarà l’inaugurazione ufficiale del festival.

Si prosegue con il Focus A sangue fresco, sezione non competitiva che rende omaggio al cinema horror contemporaneo. Il focus chiude la quadrilogia nerd, che negli ultimi anni ha esplorato il cinema d’animazione giapponese, i superhero movies e lo scorso anno il cinema da combattimento: il 2019 è la volta del cinema dell’orrore nelle sue più recenti produzioni. Ad inaugurare il focus, la proiezione di Zombie contro zombie, capolavoro del giapponese Shuichiro Ueda, con introduzione di Matteo Bordone. Meravigliosamente creativo, Zombie contro zombie porta nuova linfa e divertimento all’interno del genere zombie.

Mercoledì 10 aprile si continua con il tributo al cinema del brivido: all’aperitivo splatter al Teatro Santuccio, fa seguito alle h 21.00 la proiezione di St.Agatha, horror al femminile del regista americano Darren Lynn Bousman, e una selezione dei Cortometraggi dal To-Horror Film Fest di Torino, con introduzione di Massimiliano Supporta e Matteo Pennacchia, rispettivamente Direttore artistico e Responsabile alla programmazione per il To-Horror, tra i più importanti festival cinematografici di genere della penisola.

Giovedì 11 aprile si riprende con un cinequiz al Twiggy, per poi entrare nel vivo del festival con la Prima somministrazione del concorso internazionale, come di consueto alle ore 21.00 al Cinema Nuovo. In concorso per la sedicesima edizione diversi graditi ritorni, come il regista Astutillo Smeriglia, vincitore del festival nel 2010, che quest’anno presenta il folle documentario animato L’inconveniente di avere il C ****; e la varesina Lucia Bulgheroni, che presenta Inanimate, animazione prodotta in Gran Bretagna e selezionata in concorso all’ultima edizione del Festival di Cannes. Prima volta cortisonica per alcune nazioni: arrivano dal Kosovo, da Israele, Azerbaigian, Vietnam e Venezuela le cinque nuove esplorazioni. Alle 23.00 tutti alle Cantine Coopuf con un omaggio a Federico Sfascia, giovane emergente talento del cinema dell’orrore che porterà a Varese il suo ultimo lungometraggio StellaStrega.

Venerdì 12 aprile si riprende alle h 9.30 al Cinema Nuovo con Cortisonici Ragazzi, sezione dedicata a scuole e giovanissimi: dopo il successo dell’anno scorso con il bando riservato alla tematica della lotta alle mafie, per l’edizione di quest’anno, Cortisonici ragazzi propone il tema Paura in corto, per esplorarne le diverse declinazioni, attraverso un bando riservato ai più giovani. I lavori pervenuti, più di 20, prevalentemente dalla Lombardia, hanno visto i ragazzi lavorare sul tema a livello concettuale, riflessivo e attraverso sperimentazioni sul genere horror, regalando delle opere di altissima qualità. I selezionati verranno proiettati con la presenza di un giurato speciale, Federico Sfascia, maestro dell’horror contemporaneo indipendente. Alle 18.00 appuntamento alla Biblioteca civica con il workshop Brividi in retroscena: incontro con il regista Federico Sfascia, per scoprire trucchi ottici, stroyboard, modellini, giochi di prospettive, luci ed ombre che ci sono dietro alla realizzazione di un film horror. Il regista e fumettista Federico Sfascia partirà dal suo lungometraggio StellaStrega, smontandone e sezionandone diverse scene, per mostrarne i retroscena e l’illusione cinematografica.

Dopo un aperitivo al Twiggy, Seconda somministrazione di concorso al Cinema Nuovo. Chiusura della giornata in grande stile, alle ore 23.30 alle Cantine Coopuf, con le proiezioni difettose, scorrette, estreme della sezione Inferno. E se il festival esplora il campo dell’orrore, l’Inferno si smarca e vola alto, tra le nuvole del cielo, con un dress code votato al bianco e un’atmosfera siderea, sicuramente estrema e sorprendente.

Ultimo giorno di festival sabato 13 aprile, appuntamento alle h 18.00 in Bibilioteca Civica con il Terzo Segreto di satira, collettivo di videomaker italiani satirici, con base a Milano, che compone la giuria del festival. E dopo un aperitivo al Twiggy si entra nella Terza e ultima serata di concorso, sempre al Cinema Nuovo, a cui seguiranno le premiazioni. Si chiude infine alle Cantine Coopuf, alle ore 23.00, con l’ultimo incontro all’interno del Focus, con la proiezione di Derelicts di Brett Glassberg. Seguirà la Festa Finale Cortisonici2019 al Twiggy.

Tanti quest’anno anche gli eventi targati Cortisonici OFF: proiezioni, concerti, incontri organizzati dai partner del festival Cortisonici. Giovedì 28 marzo, ore 21.00, Chrysta Bell – Feels like love tour 2019, alle Cantine Coopuf (ingresso a pagamento). Sabato 30 marzo, ore 18.00. La note dei morti viventi di George A. Romero, a cura di FilmHub ,press oil Cinema Nuovo (ingresso a pagamento). Giovedì 4 aprile ore 19.00 ci sarà un omaggio a Nicola Piovesan, autore del trailer Cortisonici 2019, con cortometraggi e altre visioni. Evento a cura di FilmHub, presso Filmstudio90. Giovedì 11 aprile ore 22.00 Vera Sola in concert, al Twiggy.

Informazioni e programma del festival: www.cortisonici.org