Agenti in bicicletta arrestano due uomini per furto

Li hanno rincorsi per le vie del centro in sella alle e-bike, le biciclette a pedalata assistita, e li hanno arrestati in flagranza di reato. È successo sabato mattina quando due poliziotti di quartiere hanno colto due uomini di origine algerina, di 28 e 32 anni, mentre tentavano di portare a segno un furto.

A segnalare i movimenti sospetti sono state due cittadine. La prima ha fermato i poliziotti raccontando di aver visto due uomini mentre aprivano un furgone e portavano via una cassa acustica; la seconda invece, ha spiegato di aver visto gli stessi forzare il finestrino di un’automobile per sottrarre un portafoglio. A quel punto gli agenti sono intervenuti, hanno raggiunto i due uomini, li hanno perquisiti e hanno riconsegnato la refurtiva ai legittimi proprietari.

I due ladri sono stati quindi arrestati in flagranza di reato per furto pluriaggravato e porto abusivo di armi, dato che gli sono stati trovati addosso due coltelli. Al momento dell’arresto erano privi di documenti e una volta sottoposti alle procedure di identificazione, gli agenti hanno scoperto che a carico dei due uomini vi erano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio: uno era già stato denunciato per ingresso irregolare sul territorio, l’altro – con un provvedimento di espulsione e un ordine di allontanamento pendenti – era stato denunciato per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale. A carico dell’algerino di 28 anni risultava, altresì, pendente un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in febbraio dal Tribunale di Napoli per il reato ricettazione di bagagli di viaggiatori derubati. Questo, a seguito dell’udienza di convalida, veniva riaccompagnato in carcere, in ottemperanza della misura imposta dal Tribunale di Napoli. Al suo connazionale veniva, invece, applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Varese.