Al Monastero di Torba per una giornata tra i fiori

Il Monastero di Torba, Bene del FAI-Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona (VA), ospita la settima edizione di Fiori al Monastero, tradizionale mostra e mercato di florovivaismo che celebra l’inizio della primavera tra profumi e colori nella cornice unica di un antico monastero medievale Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

I visitatori avranno la possibilità non soltanto di scoprire e scegliere piante da esterno e interno, piante da frutto e fiori in vaso ma anche di acquistare specialità gastronomiche, illustrazioni, quadri e oggettistica a tema botanico, composizioni floreali e arredi da giardino e terrazzo. Inoltre gli espositori saranno a disposizione per offrire consigli per la cura del verde in vista della bella stagione.

Nel corso del pomeriggio, adulti e bambini potranno partecipare a divertenti attività a tema floreale (su prenotazione fino a esaurimento posti faitorba@fondoambiente.it – 0331.820301). In particolare alle ore 11 corso di acquerello per adulti e alle ore 15 due proposte per i più piccoli: laboratorio artistico “Timbri, natura e colori” per bambini dai 5 ai 10 anni e “Mani nella terra”, laboratorio creativo in cui i bimbi dai 4 agli 8 anni potranno imparare a invasare le piantine.

In più, durante tutta la giornata coloro che, oltre a immergersi nella natura, vorranno avvicinarsi alla storia millenaria di questo Bene potranno partecipare a interessanti visite guidate alla torre con interni sorprendentemente affrescati e alla chiesa.

Il ristorante La Cucina del Sole sarà aperto per il pubblico. Per informazioni e prenotazioni 348.8687196. Con il Patrocinio di Provincia di Varese, Comune di Gornate Olona e Comune di Castelseprio. Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione, e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione, e a Golia Herbs, sponsor degli eventi verdi in calendario. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Giorno e orario: domenica 14 aprile 2019, dalle ore 10 alle 18. Ingresso con visita guidata e laboratorio: Intero 9 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) 5 €; Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: 4 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini) 22 €.

Cestino da picnic (panino, frutto e acqua): 6 € su prenotazione

Cestino comfort (primo piatto, frutto, acqua e caffè): 10 € su prenotazione

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0331.820301; email: faitorba@fondoambiente.it. www.fondoambiente.it