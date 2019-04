Alessio Rovera sul podio all’esordio nel GT Open

Bella prova di Alessio Rovera nella sua gara d’esordio in una gara dell’International GT Open, disputata sul circuito francese di Le Castellet. Il giovane pilota varesino, schierato dal Team Antonelli Motorsport insieme al più esperto romano Daniel Zampieri, ha ottenuto un buon piazzamento nella Gara1 del sabato (vittoria per il team svizzero Emil Fray, con Costa e Altoé) e soprattutto è salito sino alla seconda piazza nella Gara 2 di domenica, vinta ancora dalla Frey Racing ma con Siedler e Grenier.

Risultati che hanno spinto i due piloti italiani – cui è affidata una Mercedes Amg-GT3 – al terzo posto complessivo della classifica di questo importante e seguito challenge per vetture gran turismo, che si compone di sette gare organizzate nei più importanti circuiti d’Europa, compreso quello di Monza che ospiterà l’ultima tappa del GT Open.

Al “Paul Ricard”, dicevamo, Rovera si è subito trovato a proprio agio tanto da ottenere la prima fila nelle qualifiche. In gara poi Alessio ha girato molto bene, riuscendo anche a compiere alcune tornate in testa. Nel finale invece Zampieri – che ha disputato il secondo turno di guida – è stato colpito nella bagarre e ha chiuso al terzo posto, ma la giuria ha analizzato le immagini e ha dato alla Mercedes del team Antonelli la seconda piazza.

«Esordio positivo e utile, si per i chilometri percorsi sia per i risultati ottenuti – ha detto il 23enne varesino al termine dell’impegno – Tutta la squadra si è dimostrata competitiva: la prestazione è andata davvero bene, ora dovremo lavorare per migliorare il grip con il passare dei minuti di gara. Questione di fare esperienza con le gomme Michelin visto che nel Campionato Italiano GT utilizziamo le Pirelli. Ora torniamo a concentrarci proprio sul tricolore». Rovera sarà infatti presente a Vallelunga nel prossimo fine settimana: in programma c’è la seconda tappa stagionale del CIGT, la prima valida per il campionato sprint. Il GT Open torna invece a fine maggio in Germania, sul tracciato di Hockenheim.