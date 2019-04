Aperte le candidature per le consulte dei disabili e degli anziani

Dopo le consulte rionali – quest’anno votate dal consiglio comunale, con un numero di candidature che supera di poco il numero di posti disponibili – debuttano a Gallarate anche altre due consulte, quelle per anziani e disabili.

Sono aperte dal 15 aprile le candidature per questi due organismi, istituiti – con voto del consiglio comunale a gennaio 2019 – dall’amministrazione Cassani, che ha invece eliminato la consulta che coinvolgeva i cittadini stranieri della città.

La formalizzazione delle candidature per le due consulte deve avvenire entro il 13 maggio 2019 mediante deposito della domanda al protocollo dell’Ente, unitamente alla documentazione richiesta.

Nel caso delle consulte per i disabili, “possono presentare domanda le Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro famigliari, operanti sul territorio”. Verificata la regolarità delle candidature pervenute nel termine indicato, il Sindaco provvederà alla nomina dei membri della Consulta, su indicazione della Conferenza dei Capigruppo (formata da un rappresentante per ogni partito presente in consiglio comunale. Maggiori info si trovano qui.