Ecco i nomi per le consulte rionali di Gallarate

Ci sono i nomi per le nuove consulte rionali di Gallarate.

Nomi quasi certi, perché a fronte di 25 posti disponibili nei cinque “parlamentini” di quartiere, sono 26 i candidati. Solo in un caso si andrà dunque al voto, che in questa seconda “edizione” delle consulte è affidato direttamente al consiglio comunale, anziché direttamente ai cittadini.

«Sono coperte tutte le cinque Consulte» spiega l’assessore delegata Claudia Mazzetti. Arrivarci non è stato proprio scontatissimo, considerando che i tempi per le candidature sono stati appositamente prorogati. I nomi sono troppo pochi? Mazzetti non la pensa così ed è comunque soddisfatta: «Non è che nel 2017 ci fosse una grande quantità di candidati… Questa volta c’è meno competizione, ma c’è grande concretezza e disponibilità a lavorare con l’amministrazione, a far conoscere le esigenze dei quartieri dove le persone vivono. Tanti giovani si sono fatti avanti, positivo per imparare a conoscere la cosa pubblica».

Come si diceva, tutte le consulte sono “coperte”: le cinque candidature sono sufficienti a coprire giusto giusto i posti in quattro consulte Centro-Ronchi, Cedrate-Sciarè, Arnate-Madonna in Campagna, Cascinetta-Caiello. Mentre sei sono i candidati per i cinque posti da delegati di rione nella Consulta Crenna-Moriggia, per cui qui si dovrà votare.

«Adesso ci sarà il passaggio in consiglio per la convalida, con la votazione per Crenna-Moriggia e la presa d’atto dei cinque nomi proposti per le altre quattro consulte.

Ultima nota: dei venticinque eletti nelle Consulte rionali del 2017, solo due si ripropongono anche nel 2019. Si tratta di Miriam Gastaldello a Cedrate-Sciarè e Rossana Lombardo per Arnate-Madonna in Campagna.

TUTTI I CANDIDATI COMPONENTI ALLE CONSULTE RIONALI CENTRO-RONCHI COLOMBO LUCA CENTRO-RONCHI GUALTIERI SERENA CENTRO-RONCHI LUINI GIORGIO CENTRO-RONCHI MAURINO ROBERTA CENTRO-RONCHI TOSATO GIORGIA AUGUSTA PETRA CRENNA-MORIGGIA DE ROSA MATTEO CRENNA-MORIGGIA MARIANI ANDREA CRENNA-MORIGGIA MOLON ANGELO CRENNA-MORIGGIA ROSSI FRANCESCA CRENNA-MORIGGIA SIMEONI BELINDA CRENNA-MORIGGIA VENERI ROSANNA CAJELLO-CASCINETTA FERRAZZI ANDREA CAJELLO-CASCINETTA PANNILINI FRANCESCO MARIA CAJELLO-CASCINETTA PERSEGHIN MANUEL CAJELLO-CASCINETTA PIANEZZE FABIANA CAJELLO-CASCINETTA ROMANI SILVIO CEDRATE-SCIARÈ BESOZZI MICHELE CEDRATE-SCIARÈ DISARÒ FRANCESCO CEDRATE-SCIARÈ GASTALDELLO MIRIAM CEDRATE-SCIARÈ MONTRESORO ALESSANDRO