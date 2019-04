Apre l’ultimo tratto di piazza Libertà

«Aprirà questa sera al pubblico l’ultimo tratto di Piazza Libertà, oggetto di riqualificazione». Lo annuncia il Sindaco Andrea Pellicini.

L’opera, realizzata su progetto dell’architetto Stefano Santambrogio in continuità con i lavori che partono da Palazzo Verbania, rappresenta l’ultima preziosità del lungolago di Luino. Mancano alcuni particolari di arredamento, ma il Comune ha deciso comunque di procedere all’apertura in corrispondenza della settimana di Pasqua.

«Trova conclusione – continua Pellicini – il bellissimo disegno dell’architetto Santambrogio che porta il viale a lago sino al porto di Maria Teresa d’Austria e al porticato di Piero Chiara. Sono anche convinto che sia stato giusto mantenere sul posto gli ippocastani, che hanno anche un valore storico-culturale. Tra l’altro, questo grande progetto di iniziativa pubblica è servito a stimolare gli investimenti privati. La ristrutturazione dell’hotel Ancora, in corso d’opera, ne è la migliore dimostrazione. Davvero non potevo avere regalo più bello per i miei nove anni da Sindaco”.