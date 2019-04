Il Banco BPM Sport Management si prepara alla sfida con Napoli

Smaltita l’euforia per la grande impresa di mercoledì, con il Banco BPM Sport Management che pareggiando a Szolnok (Ungheria) ha raggiunto la matematica qualificazione alle Final Eight di Len Champions League, è tempo di pensare nuovamente al campionato italiano di serie A1 maschile di pallanuoto. Il prossimo impegno dei Mastini sarà quello di domani, con la formazione guidata da mister Marco Baldineti che, alle ore 14.30, ospiterà alle Piscine Manara di Busto Arsizio (VA) i campani del Circolo Canottieri Napoli, l’ex formazione dell’attuale Mastino Vicenzo Dolce.

Il difensore bustocco, infatti, fino alla scorsa stagione indossava la calotta dei prossimi avversari di Busto Arsizio. Una partita relativamente tranquilla per i bustocchi ormai certi, a tre giornate dalla fine della stagione regolare del campionato di serie A1 maschile, del terzo posto in classifica e in attesa di conoscere quale sarà l’avversaria dei quarti di finale delle Final Six scudetto. Nel match d’andata i Mastini si erano imposti a Napoli con il risultato di 4-8 grazie a un ottimo terzo tempo, finito con il parziale di 2-0, e con la solita grande prova di capitan Stefano Luongo che aveva realizzato quattro reti.

CHAMPIONS LEAGUE PRIMA VOLTA NELLA STORIA con la qualificazione alle Final Eight di Len Champions League ottenuta mercoledì dal Banco BPM Sport Management, la formazione di Busto Arsizio ha raggiunto le altre italiane Pro Recco e AN Brescia. In precedenza, con questa formula, non era mai successo che ci fossero tre squadre italiane alle Final Eight, così come non era mai successo che una squadra alla prima partecipazione raggiungesse la fase finale della massima competizione europea.

DEJAN LAZOVIC E VINCENZO DOLCE proprio la strepitosa partita di Szolnok ha regalato ulteriori gioie al Banco BPM Sport Management con il portiere bustocco Dejan Lazovic e il difensore Vincenzo Dolce che sono stati inseriti tra i migliori giocatori del Round 13.

INGRESSO GRATUITO in occasione della partita di domani e per festeggiare con il proprio pubblico l’impresa di Szolnok e la prima storica qualificazione alle Final Eight di Len Champions League nella storia della società, il Banco BPM Sport Management comunica che l’ingresso alle Piscine Manara, per assistere al match contro il CC Napoli, sarà a titolo gratuito.

RADIO la gara di domani sarà trasmessa in diretta radiofonica sulle frequenze web di Radio Polis (www.radiopolis.it) con il commento tecnico affidato a Piergiuseppe Pinto.