Capolago si prepara all’Ultima cena e alla “Passione di Cristo” in un modo coinvolgente, la Parrocchia con quella di Cartabbia, la Comunità Pastorale Maria Immacolata, il Gruppo Alpini, la Banda “Giuseppe Verdi”, e l’Associazione “Capolago in festa” sono al lavoro per allestire e organizzare la rappresentazione che si terrà sul campo sportivo all’interno dell’Oratorio. Anche quest’anno le comparse e gli attori che parteciperanno alla rappresentazione saranno oltre 200.

La Passione Itinerante è realizzata dal gruppo “Non solo teatro” e da numerosi affezionati, che seguono la passione fin dagli albori, sempre presenti e sempre pronti a impegnarsi; attori e comparse arrivano da tutti i paesi del decanato di Azzate e non solo.

Il primo appuntamento è con l’“Ultima cena” giovedì 11 aprile alle ore 20,45 (in caso di maltempo si terrà il giorno seguente), mentre, domenica 14 aprile alle ore 15,00 si terrà la rappresentazione la“Passione di Cristo” con la ricostruzione scenica accurata dei momenti più significativi, raccontati nel Vangelo.