I carabinieri incontrano gli anziani: “Attenti alle truffe”

Domenica 28 aprile, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Luino capitano Alessandro Volpini, è stato ospite del tradizionale appuntamento con il pranzo di fine mese dei Soci dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà”, nel salone della sede sociale di Maccagno con Pino e Veddasca.

Accompagnato dal comandante della Stazione di Maccagno M.llo Luigi Belcastro e alla presenza del Sindaco Fabio Passera, il Capitano Volpini si è rivolto ai presenti per illustrare il “Progetto Sicurezza”, rivolto alla prevenzione delle truffe agli anziani.

L’attività rientra tra gli obiettivi istituzionali dell’Arma, e ai presenti è stato distribuito un vademecum circa i comportamenti da tenere ogni qual volta dei malintenzionati cercano di circuire la buona fede dei malcapitati di turno.

Nel corso dell’interessante confronto con i presenti, non sono mancate esperienze dirette raccontate dalla viva voce dei protagonisti, mentre il Comandante Volpini non si è stancato di ricordare come sia sempre il “112” il numero da comporre ogni qual volta si abbia il dubbio di essere alla presenza di persone che avanzano richieste fuori luogo o in grado di creare apprensione.

La presenza costante dei Carabinieri, anche in una realtà come quella del paese affacciato sul Verbano, deve contribuire a rinsaldare i rapporti con l’Istituzione preposta, per cercare di bloccare sul nascere ogni fenomeno di raggiro.

“Ringrazio i Carabinieri della Compagnia di Luino”, ha detto il Presidente dell’Associazione maccagnese Giovanna Porcù, “per l’attenzione che ripongono verso la cura degli anziani e, in generale, dei più deboli”.

Concetto rinforzato dal sindaco Fabio Passera “La presenza nella nostra Comunità del Capitano Alessandro Volpini è il segno concreto della presenza dell’Arma nella vita di tutti i giorni. I Carabinieri sono un presidio insostituibile per la sicurezza dei nostri concittadini, e nostro compito è quello di rinsaldare ogni giorno una

collaborazione che non può che dare risultati concreti per la tranquillità di tutti”.