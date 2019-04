Cavalotti: “Una squadra che abbraccia diverse generazioni”

Pronta la squadra di Laura Cavalotti. L’ex sindaco sarà sostenuto alle prossime elezioni amministrative dalla lista civica “Partecipare Sempre“. Una corsa in solitaria, come indipendente, che la vede sostenuta da un gruppo che vede molti giovani presenti in lista, tra cui qualche rappresentante, in passato del Movimento 5 Stelle, come Givago Cutillo, anche candidato alle scorse regionali per il Movimento. Nella lista della Cavalotti, invece, è presente come indipendente.

Come capolista, invece, c’è Ermanna Ferrario, già consigliere comunale. «La nostra lista si compone di candidati appartenenti alle diverse generazioni – spiega la Cavalotti -. È proprio questo il nostro punto di forza: lo scambio intergenerazionale, che ci permette di lavorare al futuro con i piedi saldamente ancorati alla realtà».

Ecco la lista completa:

1. Ermanna Ferrario

2. Renata Vaiani

3. Givago Cutillo

4. Federica Pettinato

5. Piero Bianchi

6. Alessandra Magoga

7. Roberto Bacci

8. Elena Anzani

9. Marco Baldan

10. Deborah Manzato

11. Antonello Silvestrini

12. Sara Codoro

13. Sergio Policarpo

14. Massimo Biancani

15. Silvia Bovo

16. Ali Sbeiti