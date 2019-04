C’è anche Fratelli d’Italia: Giammetta candidato sindaco

«Ritorno da dove ho cominciato il mio cammino politico. Da Alleanza Nazionale nel 2003. In questi anni è vero che ho indossato altre casacche, ricoprendo ruoli di dirigenza ma ritornare a casa ora si poteva. Al mio ritorno ho ritrovato tanti amici». Con queste parole Innocenzo Giammetta si presenta alle prossime elezioni, come candidato sindaco della lista Fratelli d’Italia, forza politica di cui è stato inaugurato il circolo tradatese nei giorni scorsi e di cui Giammetta è presidente.

«In questi anni ho conosciuto persone importanti e con alcuni di essi è rimasta un’amicizia che va al di là della passione politica – prosegue Giammetta -. Sono stato sempre presente sulla scena politica. Sempre Centro Destra. Anche in questa tornata non possiamo non fare parte di questa coalizione. Assieme a Lega e Forza Italia siamo stati alleati in tutte le realtà che hanno vinto le scorse elezioni Regionali. Comunque vadano queste elezioni noi costruiremo un percorso sincero, dove saremo sempre essere al “servizio” e non “servirsi” dei cittadini».