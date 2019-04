C’è una lepre in pista a Malpensa

C’è una lepre in pista all’aeroporto di Malpensa.

Non è una emergenza, va specificato subito, e la lepre è fotografata su una delle strade di raccordo dentro allo scalo, non sulle piste di decollo e atterraggio. Certo gli scatti postati da un’utente del gruppo facebook dei lavoratori aeroportuali sono curiosi, anche perché colgono la lepre in piena corsa.

La lepre non è presenza inconsueta: l’aeroporto di Milano Malpensa, pur inserito in un territorio molto urbanizzato, è infatti ancora circondato da fitti boschi, soprattutto sui versanti Sud ed Est, verso Ferno e Lonate Pozzolo. Zone dove tra l’altro le lepri sono presenza molto diffusa (tra i luoghi dove si vedono più spesso c’è la piana di Tornavento, tra il paesino e la Dogana Austroungarica).

Tra gli “abitanti” della grande piana artificiale di Malpensa ci sono poi anche diversi volatili, tanto che ci sono specifiche misure per allontanarli dalle rotte di decollo e atterraggio sulle due piste dell’aeroporto. Analogo scenario naturalistico – falchi e lepri – si coglie sul vicino aeroporto dismesso “Campo della promessa”, ex area militare ora riconquistata dalla natura.