“C’è un lupo nel Naviglio”, lo salvano i Vigili del Fuoco

Un lupo, nel Naviglio, a Milano. È questo quello che hanno trovato i Vigili del Fuoco che martedì 23 aprile sono stati chiamati per salvare un animale che annaspava nelle acque del Naviglio Grande.

Sul posto è così arrivata una squadra supportata dagli specialisti del soccorso acquatico che hanno tratto in salvo l’animale, stremato ma ancora vivo. L’animale, che a prima vista sembra essere un lupo, è stato così affidato ad una ricercatrice dell’università di Pavia e trasportato in una struttura sicura di ATS Milano. L’animale ha superato la notte e le sue condizioni non destano più preoccupazione.

Avvistamenti di questo tipo si stanno facendo sempre più frequenti. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello del cadavere di un animale trovato a Buguggiate e per il quale è stato richiesto il test del DNA mentre il primo avvistamento risale al 2013 nell’area di Malpensa. Ciò che è certo è che il ritorno di questi animali preoccupa non poco gli agricoltori e infatti è stato uno dei temi principali dell’ultimo convegno di Confagricoltura.