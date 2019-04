Il ritorno del lupo preoccupa Confagricoltura

«È di questi giorni la notizia di un probabile ritrovamento di un lupo a Buguggiate».

In molti, quando il presidente di Confagricoltura Varese Giacomo Brusa ha pronunciato queste parole, domenica mattina, si sono guardati attorno un po’ dubbiosi: «Abbiamo capito bene?», sembravano ripetere con gli occhi.

È successo durante la lettura della relazione annuale dell’associazione di categoria, alle Ville Ponti, nell’ambito della 72° assemblea generale ordinaria.

Una frase che si innesta in uno dei grandi temi affrontati da chi per vivere deve fare i conti da sempre con gli elementi della natura: agricoltori, allevatori, silvicoltori sono i più esposti ai cambiamenti climatici e al risultato che essi producono sul territorio.

Non è un tabù quindi parlare apertamente di siccità – e lo ha fatto nel suo intervento il governatore lombardo Attilio Fontana – , di incendi boschivi, di animali selvatici, e dei grandi predatori che stanno arrivando anche dalle nostre parti.

ANIMALI SELVATICI – Sul tema della fauna incontrollata, Giacomo Brusa è stato chiaro: «La politica ambientale non può essere gestita seguendo mode che vengono dalle città e da una società che non conosce direttamente i territori e non vive in prima persona i problemi ambientali».

«L’esplosione del tutto incontrollata delle popolazioni di ungulati selvatici – da noi in particolare del cinghiale – ha causato e causa ingenti danni agli agricoltori e pericoli per la sicurezza pubblica, in tema soprattutto di viabilità», ha ricordato il presidente aggiungendo che «in questi ultimi anni i cinghiali hanno occupato tutta la parte meridionale della provincia e oggi sono saldamente attestati in zone dove mai si erano visti e il paradosso sta nel fatto che spesso gli agricoltori non riescono ad essere indennizzati visto che l’indennizzo è considerato un aiuto di Stato e non un risarcimento del danno subito».

I GRANDI PREDATORI – Per Confagricoltura, c’è «una prossima emergenza alle porte». «Siamo stati all’assemblea dell’Unione Contadini Ticinesi – ha continuato Brusa – : lì la presenza del lupo è una realtà con cui gli allevatori devono già oggi fare i conti. Non gestire queste emergenze significa porre fine a imprese agricole, al presidio del territorio con conseguenze negative per l’ambiente che invece si vorrebbe tutelare».

GLI INCENDI – L’altro tema caldo che gli agricoltori hanno voluto mettere nero su bianco è rappresentato dai recenti incendi boschivi di Campo dei Fiori, Martica, Mondonico: per questo è stata chiesta una riflessione generale in materia di politica forestale e gestione del bosco: più fasce tagliafuoco, più viabilità forestale per consentire le operazioni di taglio ed esbosco e anche per intervenire in caso di necessità.

Un dato che riguarda tutti noi: i boschi occupano metà della provincia di Varese 550 chilometri quadrati su 1300 e sono in continuo aumento. Boschi e foreste ricoprono il 36,4% della superficie nazionale e solo tra il 2005 e il 2015 sono aumentati del 5%, «ma nonostante questo il tasso di prelievo legnoso in Italia è troppo basso, molto al di sotto della media europea: in assenza di gestione non si ottengono però boschi più naturali e più belli ma si causano solo disastri e degrado».

GIORGETTI E IL RISVEGLIO DELLA TERRA – L’idea di fondo proposta da Confagricoltura si sposa con un ritorno alle origini, una sorta di “risveglio della terra“ che è titolo di un libro citato dal breve saluto del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, ma che suona pure come auspicio per affrontare le nuove sfide proposte da questo comparto: «Percepisco, anche in tanti giovani, questo spirito. In qualche modo riprendere la terra e le radici, una riappropriazione, un risveglio della terra che riporti alla dimensione vera dell’uomo».

Giorgetti poi, soffermandosi per un breve commento ha nuovamente sottolineato questa esigenza, cioè di «conciliare l’agricoltura del 2019 rispetto a qualche posizione ambientalista ed estremista che vede il lupo non come quello cattivo di Cappuccetto Rosso, ma il lupo diciamo così, buono. Cerchiamo di calarci nella realtà».