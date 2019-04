Chiesto il patteggiamento per l’incidente in cui perse la vita Francesco Raimondi

Si dovrà attendere il 17 aprile per sapere quale sarà la decisione del giudice dell’udienza preliminare di Varese in merito al caso di Francesco Raimondi, il sessantatreenne pilastro della protezione civile di Marchirolo che perse la vita in un incidente stradale la sera dell’8 febbraio 2017.

L’uomo venne travolto dall’auto guidata da un ventinovenne. Sul punto i difensori di parte civile già mesi fa ebbero da segnalare che «l’imputato e sua madre, oltre ad aver fuorviato l’attività di indagine, non hanno mai manifestato alcun segno di pentimento» disse l’avvocato Davide Galimberti, difensore della parte civile costituita.

Oggi nell’udienza in camera di consiglio è stata presentata al giudice la richiesta della pena su accordo tra le parti, richiesta che ora verrà valutata a seguito di un rinvio breve all’udienza del 17 aprile.

L’assicurazione dell’imputato, inoltre, avrebbe dato disponibilità a riconoscere un adeguato risarcimento.

I famigliari della vittima, oggi presenti in udienza, hanno fatto sapere attraverso l’avvocato Lia Colombo di aspettarsi dall’imputato «qualche segnale di pentimento, delle scuse, che finora non sono mai arrivate».